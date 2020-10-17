شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ساخنة بين نواب البحر الأحمر و 14 مرشحا على المقعد الفردي بالغردقة وراس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد دائرة الغردقة ورأس غارب بالبحر الأحمر، صراعا ومنافسة ساخنة وقوية، بين 3 نواب كانوا في الدورة الحالية، و14 مرشحا على المقعد الفردي الوحيد بالدائرة، وذلك بعد تقليص المقعدين السابقين في الانتخابات الماضية لمقعد فردي واحد، وخوض مرشح القائمة في الانتخابات السابقة، محمد محمد عبدالمقصود، على المقعد الفردي في هذه الانتخابات

ويواجه الثلاث نواب وهم أحمد الضوي من قبيلة العبابدة، وحمادة غلاب من قبيلة البراهمة، ومحمد محمد عبدالمقصود من قبيلة البراهمة، منافسة قوية للفوز بالمقعد وجميعهم يعتمد على شعبيتهم وخدماتهم لأبناء الدائرة، بالاضافة إلى قوة الكتلة التصويتية لقبائلهم وعلاقاتهم مع باقي القبائل، والعاملين بالقطاع السياحي.

كما يخوض الانتخابات على نفس المقعد العميد حافظ لطفي، الذي وصل لمرحلة الإعادة في الانتخابات الماضية، ويحظي بشعبية كبيرة بين أبناء محافظات الوجه البحري ومحافظات الصعيد، ولديه تواجد دائم بالدائرة، بالاضافة إلى المرشح عبدالحميد سرحان صاحب سلسلة مطاعم بالغردقة، ويخوض الانتخابات لأول مرة، ويحظي بتأييد أبناء مركز وقرى قوص.

كما يخوض الانتخابات العميد عاطف عبدالحميد المامور السابق لقسمي أول وثان الغردقة، مدعوما من أبناء نجع حمادي، وفرشوط، ودشنا وأبناء الصعيد، معتمدا على خدماته وعلاقاته مع عدد من القبائل خلال عمله بالغردقة.

كما يخوض الانتخابات المرشح أيمن معوض، الذي ينتمي لقبيلة عرب جهينة، ومدعوم من عدد من القبائل العربية، ويعتمد على تواجه الدائم بالدائرة وخدماته للصيادين بمنطقة السقالة.

ويأتي تيتو الخطيب المرشح من حرب حماة الوطن، ويعتمد على تواجده وخدماته وسبق له خوض الانتخابات الماضية للنواب، ولديه رصيد كبير من العلاقات مع مختلف القبائل وخدمات في مجال البنوك لعمله بأحد البنوك الكبري.

ومن قبيلة الكلاحين يخوض الانتخابات على أبوحسين الذي يعمل في مجال المقاولات والمحاحر ويرتبط بعلاقات قوية مع أبناء قفط، والكلاحين، بالاضافة إلى مشاركته في ملف المصالحات، وانهاء الخصومات لمدينة الغردقة، فيما تعتبر المرشحة المحتملة لمجلس النواب أميمة نوبي، السيدة الوحيدة على المقعد من بين ٢٧ مرشحا.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية