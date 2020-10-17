شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تشكر الفرق الطبية المشاركة في إجراء جراحتي مناظير بـ«فاقوس النموذجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفي فاقوس النموذجي، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بمشاركة كل من الدكتور محمود عبده يوسف رئيس قسم العظام، والدكتور محمد شلتوت أخصائي جراحة العظام، والدكتور إبراهيم توبة طبيب التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بإجراء عمليتين جراحيتين دقيقتين بإستخدام المنظار الجراحي.

الأولي لحالة تبلغ من العمر ٣٠ عاما، وتعاني من قطع كامل للرباط الصليبي الأمامي، وقطع جزئي بالغضروف الهلالي الداخلي، وتم عمل ترقيع للرباط الصليبي بالإضافة إلي تهذيب الغضروف، وتم رتق الجرح وعمل دعامة للركبة. والثانية لحالة تبلغ من العمر ٣١ عاما، وتعاني من قطع جزئي بالغضروف الهلالي الداخلي، وتم إستئصال الغضروف بالكامل، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، والحالات الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بالإنتهاء من قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وبناءا علي توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ،برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة، وإستمرارا لنجاح منظومة العمل بإدارة العلاج علي نفقة الدولة.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.