شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعى والدة الشهيد أحمد منسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمزيد من الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، والدةَ الشهيد العميد أحمد صابر منسي، الذي استشهد في 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث في سيناء، وقد جرت مراسم دفن والدة الشهيد عقب صلاة المغرب اليوم بجوار ابنها الشهيد البطل.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، وأن ينزلها منازل الأبرار والشهداء لترافق ابنها البطل الشهيد في جنات النعيم، و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أن الشهيد البطل أحمد منسي، يعد من أبرز ضباط القوات المسلحة والذي ضرب القدوة والمثل في الانضباط والتضحية وفداء الوطن والذى لقى ربه تعالى مدافعا عن تراب وطنه العزيز .