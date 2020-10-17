شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ندوات وفعاليات «البوليس المجتمعي» في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت مساء السبت أولى فعاليات البوليس المجتمعي التي تنظمها مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية للعلم والتنوير، وعقدت أول ندوة بمنطقة اللبانة القديمة بمحافظة بورسعيد.

وتحدثت الدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، عن أهم المشاكل الناتجة عن سلوكيات الإنسان وآليات حلها وكيفية تعليمها للأطفال عبر مدارس الأخلاق المختلفة المنتشرة في بورسعيد.

وقالت «الجمال»، خلال الندوة، إن الإنسان يولد بقلب أبيض تماماً تظهر فيه النقاط السوداء بارتكابه الأخطاء وتزيد مع تزايد هذه الأخطاء.

وأضافت: «الإنسان مثلاً لما بيلقي بالقمامة على الأرض تظهر أول نقطة سوداء في قلبه ومع تكرار السلوكيات الخاطئة تتزايد هذه النقاط ولذلك لابد من تعلم السلوكيات الصحيحة وتعديل سلوكياتنا الخاطئة حتى نحظى بحياة كريمة».

واستقلبت «الجمال»، خلال الندوة، بعض السيدات من أهالي المنطقة الراغبات في تعلم «كورسات الخياطة» والعمل في مشغل مشكاة.

وأكدت أن مبادرة «البوليس المجتمعي والمراقبة المجتمعية» ستعمم في باقي المناطق، مشيرة إلى أنه سيتم عقد ندوة أخرى غدًا لأهالي منطقة الأمل ببور فؤاد، ثم عقد ندوات أخرى في مناطق السيدة نفيسة وفاطمة الزهراء والسيد متولي.

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