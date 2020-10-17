شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يفتتح فعاليات الملتقى الثقافي الخامس لشباب المحافظات الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الملتقى الثقافى الخامس لشباب المحافظات الحدودية بمحافظة بورسعيد، مساء السبت، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، والذي تمتد فعالياته لمدة أسبوع

حضر الافتتاح المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والدكتور جيهان المالكي مدير مديرية الثقافة، والدكتورة حنان موسى، مدير الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة، ومحمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظة

بدأت فعاليات اللقاء بالسلام الوطني والوقوف دقيقة حداد على روح الفنان محمود ياسين ثم فيلم تسجيلي بعنوان «بورسعيد تستحق وفيلم جديد بعنوان بورسعيد تضمن إظهار المشروعات القومية التنموية والاستثمارية التي تمت بالمحافظة في ظل قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية،

واكد اللواء عادل الغضبان في كلمتة بان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جعل بورسعيد محور للتنمية، والشباب هم جزء رئيسي فيها فبسواعدهم يتم البناء والتنمية.فهما الامل والمستقبل.

وأوضح المحافظ أننا نعمل على تمكين الشباب وتنمية مهارتهم لسوق العمل وذلك من خلال توفير كافة الدعم للتعليم الفنى، وتوفير الفرص التدريبية للطلاب خلال الدراسة، ومساعدة الشباب في النهوض والارتقاء بالبلاد. مشيرا بانه فخور بشباب بورسعيد بعد نجاحهم بجميع المشروعات التي اسندت اليهم مثل تطوير شاطي بورسعيد وشباب ال٥٨ مصنع وال ٥٤ مصنع وشباب شارع ٧/٣ موكدا بان ابناء المحافظة اثبتوا جدارتهم وتفوقهم في تلك المشروعات التي استهدفت في المقام الاول الشباب .

وناشد المحافظ الشباب، بضرورة الوعى بجهود الدولة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة وأصحاب المصالح الشخصية، بل ضرورة الاقتداء بالنماذج المشرفة التي تكافح من أجل خدمة انفسهم أوطانهم، مؤكدا أننا نوفر كافة الدعم للشباب الجاد الطموح، ونمد له يد العون لافتا للمشروعات المتعددة التي أعلنت عنها المحافظة من أجل الشباب، واستطاعو أن يكونوا نماذج مشرفة وحققوا نجاحات كبيرة في مجال الصناعة ودعم الاقتصاد المحلى .

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وقدم محافظ بورسعيد الشكر إلى الدكتورة ايناس عبدالدايم على جهودها الثقافية بالمحافظة واختيار بورسعيد لانطلاق فعاليات الملتقي الخامس لشباب الحدود .