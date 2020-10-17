شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء النقل والتجارة وقطاع الأعمال يبحثون تطوير أسطول النقل البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً موسعا مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعا موسعاً وذلك لمتابعة الخطوات والاجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة لتطوير الأسطول التجاري المصري في إطار خطة التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري المصري التي تقوم بها وزارة النقل لدعم توفير خدمة نقل بحري منتظمه للصادرات والواردات المصرية والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتج المصري أفريقياً وعالمياً.

وبحث الوزراء الوضع الحالي للاسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الاسطول الحالي وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية وكيفية فتح اسواق جديدة والخطة الزمنية الخاصة بدراسة الاتجاهات العالمية في مجال ادارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الاسواق الاوربية والافريقية .

وأكد وزير النقل أهمية تملك مصر لأسطول بحرى حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع في الاسواق الخارجية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع في أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية.

وأضاف أن تطوير الاسطول التجاري يساهم ايضاً في تنمية حركة التجارة البينية مع الدول الاوربية وأفريقيا مشيرا إلى ضروة قيام كل وزارة بإعداد دراسة متخصصة لأفضل السبل والآليات لتنفيذ التكليفات الرئاسية مع تكثيف اجتماعات فريق العمل المشترك بين الوزارت لبحث الخروج بدراسة موحدة دقيقة لكافة آليات تنفيذ هذه التكليفات بحيث تشمل دراسة بيان بأنواع وكميات السلع الرئيسية من صادرات وواردات وتوقعات النمو سواء في مجال ظهور منتجات وسلع جديدة أو النمو في الكميات الحالية لتحديد الإحتياجات من السوق الملاحي، وكذلك دراسة عن الأسواق المستهدفه وماهي أنسب النظم لتوفير خدمات النقل البحري والخدمات اللوجيستية المرتبطه به وكذلك بحث حلول لكافه المشكلات والمعوقات سواء الخاصه بسهولة وإستمرارية توفير خدمة النقل البحري أو أي مشكلات إجرائيه أو إدارية أخرى على أن تنتهي هذه الدراسات بوضع رؤيه شاملة عن نوعيات وأحجام السفن المطلوبة وأنسب الحلول لتوفير هذه السفن وكذا نظام التشغيل الإقتصادي الذي يتفق مع أحدث الإتجاهات العالمية في الإدارة والتشغيل بما يساهم في زيادة حجم الصادرات وزيادة التبادل التجاري بالتزامن مع تخفيض قيمة التكلفة الخاصة بتنفيذ هذه المنظومة .

وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه يجري دراسة أفضل النماذج الخاصة بتطوير الاسطول التجاري البحري والأسواق المستهدفة سواء لإفريقيا أو لاوروبا، وانه عند الانتهاء من هذه الدراسة ستتم مناقشتها من خلال فرق عمل الوزارات الثلاث للتكامل وصولا لدراسة موحدة، مشيرا إلى أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كافة حلقات سلسلة الإمداد من تسويق ووساطة وخدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحري- التي تتوفر من خلال مبادرة «جسور»- واهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا بالاستعانة بالاساليب الحديثة في الترويج متمثلة في كتالوج الكترونى للمنتجات المصرية؛ بالاضافة إلى الاستعانة بشبكة من الموظفين وتجار الجملة والوكلاء في المراكز التجارية العالمية وهو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للوزارة.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن تطوير الاسطول التجاري المصري له اهمية كبيرة في زيادة الصادارت المصرية وفتح اسواق جديدة كما أن له تأثير ايجابي على تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها مضيفة ان الدراسة يجب ان تشمل الاسعار التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية بما يساهم في عمليات التصدير وبما يعود ايجابيا على الاقتصاد المصري.

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