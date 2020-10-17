شكرا لقرائتكم خبر عن 50 جنيها من المترو للركاب.. هدية عشوائية للمواطنين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، مفاجئاتها لجمهور الركاب، حيث قامت للمرة الثانية خلال أسبوع، بتقديم هدايا رمزية لعدد من الركاب عند شرائهم تذاكر ركوب المترو، من خلال شبابيك صرف التذاكر، وذلك بعدد من محطات الخط الثانى (محمد نجيب، والدقى، وساقية مكى).

يذكر أن المهندس على الفضالي رئيس مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أعطوا توجيهات باستمرار تواجد عدد من المسؤولين عن إدارة إيرادات الركاب بمحطات الخطوط الثلاثة، وذلك لاختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب، تم إختيارهم للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة خمسون جنيهاً كهدية مجانية من الشركة، حيث يمكن استخدامه بديلاً عن التذكرة الورقية، وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات، يمكن شحنة من خلال مكاتب صرف التذاكر .

وأهدت الشركة، اليوم السبت، عدد من الكروت الذكية (محفظة التذاكر) لعدد من المواطنين أثناء وقوفهم على شبابيك التذاكر لشراء تذكرة الركوب، وأثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة، التى تقدم داخل محطات مترو الأنفاق، وعبروا عن سعادتهم نحو الاتجاه التى اتخذته الشركة بمفاجئة الركاب بتقديم هدايا لهم عند استقلالهم مترو الأنفاق .

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وجميع قيادتها والعاملين بها رحلة سعيدة يتوافر بها كافة سبل الراحة والأمان، لجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوي والهام، الذى يخدم الملايين من المصريين يومياً .