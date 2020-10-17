شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ينتصر دوما للمرأة.. تعيين 20 سيدة فى مجلس الشيوخ (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتصر الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، بتعيين 20 سيدة بمجلس الشيوخ بزيادة 10 عن الحد الأدنى الذى أقره القانون 141 لسنه 2020، لنصيب السيدات في قائمة الـ100 المعينون.

ويشار إلى أن المادة (28) من القانون رقم 141 لسنه 2020، والخاصة بالضوابط العادلة في تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، والتي من بينها أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة، أى 10 مقاعد من أصل الـ100 مقعد، إلا أن الرئيس انتهي إلي اختيار 20 سيدة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تقديره للمرأة المصرية، والتى تقلدت أعلى المناصب فى عهده.

وتم تعيين كل من:

1. سهير أديب مجلع غطاس

2. حياة محمد عبد الرازق خطاب

3. حنان عبد المنعم أبو العزم علي أبو العزم

4. كوثر محمود محمود محمد

5. هيام فاروق فؤاد بنيامين

6. نهي أحمد فتحي أحمد زكي

7. نهي أشرف محمد الشريف

8. راجية سعد عبد الحميد محمد

9. عائشة عبد الغني محمد هاشم

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10. خضرة سالم عبد الحميد سالم

11. سميرة عبد العزيز عوض محمد

12. نهال مجدي أحمد فهمي المغربل

13. نجوي أحمد الشافعي عمران

14. نادية مبروك عبد العزيز عمارة خليفة

15. سماء سليمان السيد أحمد

16. هدي جمال عبد الناصر

17. سها سعيد عبد المنعم إبراهيم

18. كاميليا صبحي عبد النور محمد

19. رشا وسيم عبد الرحمن قلج

20. راندا محمد أحمد مصطفى



السيسي ينتصر للمرأة