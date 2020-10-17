شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز لأسامة هيكل: أنت لا تختلف عن القبيح محمد ناصر أو التافه معتز مطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، هجومه على أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الذي أطلق تصريحات منذ قليل ينظر فيها على المؤسسات الإعلامية والصحفية، زاعماً أن نسبة 60% لـ 65% من المجتمع لا يشاهدون التلفزيون ويقرأون الصحف.

وكتب الباز بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك قائلاً "وزير الاعلام مرة تانية، الوهم الذى يأكل دماغ أسامة هيكل، كنت أعتقد أن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل سيلتزم الصمت بعد الهراء الذى كتبه ويمثل خطيئة فى حق الاعلام المصري على الأقل من باب إذا بليتم فاستتروا".

وأضاف الباز قائلاً "لكن ولأن الوهم أكل دماغ هيكل تماما، وجدته يواصل عبثه وهراءه وكلامه الفارغ معتبرا أننى مدفوع لأنتقده وأبين عواره وعورته، وهو منطق يليق بألسنة الإعلام الوقحة التى تنطلق ضدنا من قطر وتركيا"، متابعاً "فى أي شيء يختلف أسامة هيكل عن القبيح محمد ناصر أو التافه معتز مطر أو المختل حمزة زوبع، هؤلاء يقولون عن كل ما نقوله إنه بتوجيهات".

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محمد الباز عن اسامة هيكل

وتابع الباز قائلاً " لقد دافعت عن مهنتى يا معالى الوزير، المهنة التى تنتمى اليها طوال عمرك انتسابا، والدليل أنك لا تعرف حدود دورك أو مقتضيات وظيفتك، ثم أي وزير اعلام هذا الذى يضيق بالاختلاف فى الرأى، ويتهم من ينتقدونه بأنهم مدفوعين ضده؟"، مختتماً حديثه قائلاً "الأكرم لك يا سيد هيكل أن تستقيل من منصبك الذى بالفعل لا تستحقه".