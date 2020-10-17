شكرا لقرائتكم خبر عن واحشتنى إمتى اللقا.. آخر رسالة من والدة الشهيد أحمد المنسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 3 سنوات على وفاة البطل أحمد المنسى، الذى استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال الهجوم على كمين البرث فى شمال سيناء، رحلت والدته السيدة سناء محمد رضا اليوم السبت، عن عالمنا، بعد تعرضها لأزمة صحية عانت منها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تم نقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس.

والدة منسى تم دفنها بمقابر العائلة فى الروبيكى بالعاشر من رمضان بجوار ابنها الشهيد، بعد صلاة المغرب.

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علاقة استثنائية ربطت بين الشهيد أحمد المنسى ووالدته عبرت عنها في لقائها التلفزيوني الأحدث بقولها: "بيجي يطبطب عليا" لتصف حالة التواصل المستمرة بينها وبين الشهيد المنسى، وكشفت عن سؤالها له في كل ليلة يزورها فيها "إمتى اللقا؟".. رحم الله أم البطل