شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: وضعنا بروتوكول علاجى استباقى تحسبا لزيادة أعداد الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الدولة مستعدة للموجة الثانية من فيروس كورونا، من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية، موضحة أن اللجنة انتهت من وضع بروتوكول استباقى إذا تزايدت أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الشتاء.

وتابعت العسال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دى إم سى، أن وزارة الصحة مستعدة لأى موجة محتملة لفيروس كورونا، كما أن القطاع الصحى جاهز لكافة الاحتمالات لمواجهة آثار الفيروس.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 98089 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة فى بيانها اليومى، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 11 حالة جديدة.