شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح لأسامة هيكل: اختشي وشمر وادخل المعركة معانا علشان مصر مش نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، انتقاداً شديدا لـ أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام الذي يواصل تنظيره على المؤسسات الإعلامية والصحفية، بنشر معلومات وتصريحات خاطئة تساهم بشكل كبير في زعزعة المنظومة الإعلامية، والتي زعم فيها وزير الدولة للإعلام أن الفئات التي لا تقرأ الصحف ولا تشاهد التليفزيون تتخطي نسبة الـ 60% من المواطنين.

وكتب خالد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً: "كنت أظن أن أسامة هيكل تعلم بعض السياسة عبر هذه السنوات الطويلة فى البرلمان، لكنه أخفق حتى فى إدارة اختلاف مهني و(شرشح بالبلدي) مرددا نفس كلام كل أعداء مصر".





وأضاف خالد صلاح رئيس تحرير جريدة الخليج 365 موجها حديثه لـ أسامة هيكل قائلاً: "يعني لا اتعلمت سياسة ولا إعلام، هل تبحث عن فرصة عمل أخرى فى واحدة من القنوات المعادية لمصر مثلاً؟ سيادتك عاوز تشتغل منظراتي على خلق الله وسايبنا فى معركة وطنية كبيرة دفاعاً عن وعي مصر والمصريين وقاعد ترمي الناس بالطوب".

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وأختتم صلاح تغريدته قائلاً "اختشي وشمر وادخل المعركة معانا، عشان مصر، مش عشان نفسك ومكتبك ونفوذك اللي ما عملتش بيهم حاجة قبل كدة، ولا عارف تساعدنا حتى.. عيب".

وكانت قد نقلت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام تصريحات لوزير الإعلام جاءت كالاتي "أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام: الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلوا حوالي 60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرءون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات".