شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "الشيوخ" يبدأ مهمة دعم الحياة النيابية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: "الشيوخ" يبدأ اليوم مهمة دعم الحياة النيابية فى مصر.. اكتمال القائمة الكاملة للمجلس بـ300 عضو بعد قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب.. قائمة المعينين تمثل كل الخبرات وتعكس شرائح تخصصات متنوعة جلال هريدى يترأس الجلسة الإجرائية.. ولجنة لإعداد لائحة المجلس



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"الشيوخ" يبدأ اليوم مهمة دعم الحياة النيابية فى مصر.. اكتمال القائمة الكاملة للمجلس بـ300 عضو بعد قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب.. قائمة المعينين تمثل كل الخبرات وتعكس شرائح تخصصات متنوعة جلال هريدى يترأس الجلسة الإجرائية.. ولجنة لإعداد لائحة المجلس

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