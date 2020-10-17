شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم العالى: أول أيام الدراسة شهد التزاما بالكمامة والتباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى تفقد اليوم السبت، جامعتى القاهرة وعين شمس، وذلك بعد انطلاق العام الدراسى الجامعى بجميع الجامعات المصرية.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دى ام سى، أن الطلاب كانوا سعداء ببداية العام الدراسى الجديد، وذلك بسبب تواجدهم فى المنزل لفترة كبيرة تجنباً لفيروس كورونا المستجد.

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وتابع عبد الغفار، أن اليوم الأول للدراسة شهد التزاماً بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، وهناك توجيهات باتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، بهدف الحفاظ على الطلاب وعلى العاملين وعلى أعضاء هيئة التدريس.

وأكمل المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، قائلا إن هناك نماذج لبرامج إلكترونية داخل جامعتى القاهرة وعين شمس، وتم عرضها على وزير التعليم العالي، ومنها منصات وغرف إلكترونية يشارك بها الطلاب من خلال المنزل.