شكرا لقرائتكم خبر عن «غور بفلوسك».. حملة للتصدي لظاهرة شراء الأصوات الانتخابية بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن عدد من النشطاء بمركزي الزرقا وفارسكور حملة أطلقوا عليها «غور بفلوسك» للتصدي لظاهرة شراء الأصوات الانتخابية، التي يمارسها بعض المرشحين لحشد الأصوات لصالحهم.

وقال عمرو سلامة، منسق الحملة، إن شراء الأصوات تمثل خيانة للوطن لأنها تؤثر على إرادة المواطن وعلي سلامة اختياره لمن يمثله ء وفي الوقت نفسه يحرم الأصلح من تمثيل ناخبيه، مشيرا أن هماك مرشحين بالممحافظة خاصة بالدائرة الثانية التي تضم الزرقا وفارسكور وكفرسعد يعتمدون على قدرتهم المالية في شراء الأصوات والتأثير على اختيارهم، لافتا أن الحملة ستدشن حملة للتوعية ضد شراء الأصوات الانتخابية ومقاطعة هذه الظاهره، والمشاركة في العملية الانتخابية للتصويت لصالح المرشح القادر على التعبير عن طموحاتهم وأحلامهم.

وفي سياق متصل، أعلن محمد الشحات المتحدث الإعلامي للقائمة الوطنية لشرق الدلتا عن محافظة دمياط، بدء حملتها بمؤتمر شعبي الاثنين المقبل بحضرها أعضاء القائمة محمد الحصي والدكتور أسامة العبدواللواء على العساس ورحاب موسي وايفيلين مني بطرس والدكتورة هناء فاروق، مشيرا أن القائمة الوطنية تمتلك برنامجا طموحا للتعامل مع قضايا المحافظة.