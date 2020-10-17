شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة في 12 محافظة.. وإطلاق «منصة التعليم» وقناة «مدرستنا» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت الدراسة، السبت، فى 12 محافظة، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وشهدت المدارس حضورا كبيرًا للطلاب، وخصصت فرق من المعلمين لتنظيم دخول الطلاب للمدارس ومنع تكدسهم وتنظيم وقوف الطلاب بطابور الصباح وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وارتدى الطلاب الكمامات وواقى الوجه وكذلك المعلمون والعاملون بالمدارس، فيما خصصت مدارس الجمهورية الحصة الأولى للحديث عن انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وخصصت المدارس فقرة بالإذاعة المدرسية للإرشادات الصحية الخاصة بالحماية من كورونا.

وانتظمت الدراسة السبت فى مدارس «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية»، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، فيما تبدأ الدراسة اليوم بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وتفقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، مدارس الجيزة فى أول أيام العام الدراسى الجديد، حيث تفقد مدرسة السعيدية الثانوية بنين ومدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد الإعدادية بنين «الجيزة الإعدادية سابقا»، وحضر طابور الصباح والإذاعة المدرسية وأشاد به وبالتزام أبناء السعيدية بالتعليمات الواردة وارتداء الكمامة.

من جانبه أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام الدراسة فى المدارس التى تعمل السبت، وبعض المدارس الحكومية، واتخاذ وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والأمنية، وشدد على التواصل المستمر مع الإدارات والمدارس لحظة بلحظة للاطمئنان على الطلبة والعاملين والتأكيد على مديرى العموم وقيادات المديرية بالمتابعات المكثفة وإرسال تقارير للمديرية.

وتابع مجدى الجيار، مدير عام إدارة الوايلى التعليمية، بدء الدراسة بمدرسة المارونية الخاصة ومدرسة المحبة الإعدادية بنات، وأكد انتظام سير الدراسة بالإدارة، وأكد على الطلبة الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم المصافحة.

من جانبه أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم اليوم إطلاق منصة إلكترونية جديدة اسمها «منصة التعليم المصرى»، وقال فى فيديو بثه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: «هذه المنصة الجديدة موجهة لثلاث مجموعات هى الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور».

وأكد أن هذه المنصة ستساعد الطالب للوصول من مكان واحد إلى القنوات التعليمية وجدول الحصص والمكتبة الإلكترونية، ومنصة ادمودو، ومنصة البث المباشر، ومنصة اسأل المعلم، ومنصة الدروس الإلكترونية ومنصة الكتب الإلكترونية، والإرشادات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وأعلن شوقى أن الوزارة ستطلق 3 قنوات تعليمية جديدة خلال العام الدراسى الجديد 2020-2021، وأضاف أن أول قناة اسمها مدرستنا، لتغطية الصفوف من 4 ابتدائى حتى الإعدادية، وأوضح أن قناة مدرستنا سوف تبدأ عملها صباح اليوم على تردد 12303 الاستقطاب أفقى ومعدل الترميز 27500.

وأضاف أنه تم تخصيص أرقام غرفة العمليات والشكاوى والواتساب لاستقبال كافة شكاوى العام الدراسى الجديد والعمل على حلها فورا، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت فى الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد إلكترونى موحد لكل الطلاب البالغ عددهم 20 مليون طالب، ليتاح للطلاب الدخول بنفس هذا البريد الإلكترونى ونفس كلمة السر على كل المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

وأضاف شوقى أن الوزارة ستمنح برامج Microsoft office مجانا لـ20 مليون طالب، حتى يتعلم جميع طلاب المدارس كيفية استخدام هذه الأدوات والاستفادة منها فى الدراسة وسوق العمل.

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وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعدادات الدولة للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٠- ٢٠٢١، وكيفية إدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن العام الدراسى الجديد استثنائى بسب جائحة كورونا، وأن الوزارة استعدت بكل الإجراءات التى تضمن تقديم خدمة تعليمية ممتازة بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية الطلاب والمعلمين، واستعرض طريقة التعلم هذا العام ومصادر التعلم المتنوعة لكل الطلاب وما تجهره الوزارة تحسبا لأى ظروف استثنائية.

وقال وزير التربية والتعليم إنه بالنسبة لكيفية نزول الطلاب للفصول، فقد تم إعداد جدول تبادلى يحقق التباعد اللازم بين الطلاب، مشيرا إلى أن عملية تقليل أيام الدراسة فى المدارس هى مجرد خطة للتعامل فى ظل أزمة فيروس كورونا وليس له علاقة بالتطوير، وأشار إلى أن كل مدير مدرسة من حقه أن يحضر الطلاب أكبر عدد ممكن من الأيام، وفقا للكثافة الموجودة فى مدرسته.

وقال شوقى إن هناك نصائح لأولياء الأمور لحماية الطلاب من فيروس كورونا، وهى تشجيع الطلاب على الرياضة والنظافة، واختيار الأكل الصحى، وتجنب إرسالهم للمدرسة إذا ثبت ارتفاع درجة حرارتهم أو أى أعراض اشتباه، لافتًا إلى أن هناك نصائح أخرى لمديرى المدارس والمعلمين والإداريين، تتمثل فى تهوية الفصول جيدا، وتعقيم أدوات الطلاب، وتنظيف المدرسة يوميا، والحفاظ على المسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة خاصة بعد أن تم توزيع 3 كواشف حرارية لكل مدرسة من الـ60 ألف مدرسة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم: لقد تم وضع ضوابط محددة لغلق المنشآت التعليمية التى تظهر فيها حالات كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة، سواء غلق فصل أو أكثر أو مدرسة بالكامل أو محافظة بالكامل، مؤكدًا أن الوزارة وضعت خطة لاستكمال العام الدراسى للطلاب أثناء وجودهم فى المدارس تحسبا لأى ظروف طارئة بشأن فيروس كورونا المستجد، وأشار إلى أن تلاميذ الصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى سيكون التواصل فيها مع المعلم هو السبيل الأوحد لاستمرار العملية التعليمية لأنه لا يمكن الاعتماد إلا على التواصل المباشر فى هذه المرحلة العمرية ولهذا سيحضر هؤلاء الطلاب عددا أكبر من الأيام فى المدارس دونا عن باقى زملائهم.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المصدر الرئيسى للتعلم، من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، سيكون عبر قنوات تعليمية، وبالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية، فجميع طلاب هذه المرحلة سيكون لديهم تابلت فى العام الدراسى الجديد، لافتاً إلى أن أجهزة تابلت أولى ثانوى جاهزة فى جميع المديريات التعليمية لتسليمها للطلاب فورًا ماعدا محافظات جنوب وشمال سيناء وأسوان، فهذه المحافظات سيصلها التابلت قبل نهاية الأسبوع الجارى.