شكرا لقرائتكم خبر عن غضب بين أهالي ميت الديبة بقلين بسبب انتشار القمامة وارتفاع رسوم النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي قرية ميت الديبة، التابعة لمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، بسبب انتشار أكوام القمامة بالقرية، والارتفاع الشديد في رسوم النظافه حسب قولهم.

قال عدد من أهالى القري، إن إحدي الجمعيات الأهلية، تعمل على تجميع القمامة من المنازل، مقابل رسوم يتم دفعها لهم بصفة شهرية، إلا أنهم فوجئوا مؤخرا برفعها من 6 جنيهات شهريا إلى 20 جنيه.

وطالب محمد رفعت، أحد المتضررين بالقرية، بتدخل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، لبحث هذا الملف الهام، بسبب غضب الأهالي بالقرية، حيث أن المسئولين بالجمعية رفعوا قيمة الرسوم ثلاثة أضعاف خلال عامين فقط، وبقرار داخلي من الجمعية، دون العودة لمجلس القرية أو المدينة. مشيرا إلى أن أن القرية بها ١٩٠٠ وحدة سكنية، يتم جمع أكثر من ٤٠ألف جنيه من القرية.

وطال فتحي جاد، أحد المتضررين من أبناء القرية، بتدخل المحافظ، والوقوف بجانب المواطنين، مشيرا إلى أنه كل عام يتم رفع رسوم القمامة، فكيف لقرية وعزبة ويجمع من كل شقة ٢٠ جنيها شهريا، لجمع القمامة وهو ما يؤثر على ظروفهم الاقتصادية.

وقال خالد محمود، من أهالي القرية أن المحافظ لن يرضاه هذا الظلم وليس أمامنا إلا هو بعد الله سبحانه وتعالي، لنرفع له شكوانا لإنصافنا ورفع الظلم عنا، مشيرا إلى أنه رغم تحصيل تلك المبالغ، إلا ان أكوام القمامة تملأ الشوارع والطرقات، بمعني أن العملية مجرد جمع أموال فقط، مطالبا المحافظ، بعمل زيارة مفاجئة للقرية، ليشاهد بنفسه سوء حالة النظافة والاستماع الشكوى المواطنين.

من جانبها أجرت المصري اليوم، اتصالا، بالمهندس على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، وتم عرض الشكوى عليه، وبناءا عليه أجرى مكالمة هاتفية برئيس مجلس مدينة القرية، لفحص شكاوي الأهالي. وأكد له أن تلك الجمعية تقوم بتجميع القمامة من المنازل فقط، مقابل رسوم قدرها 20 جنيه من كل منزل كل 3 شهور، وليس كل شهر كما يقولون، أما الوحدة المحلية تقوم بتجميع القمامة من أمام المدارس والأبنية والمصالح الحكومية ومداخل القرية، كما أن الوحدة المحلية تشرف على عمل تلك الجمعية، للتأكد من القيام بعملها على خير وجه، وعند وجود تقصير منها يتم تنفيذ الشروط الجزائية الواردة بالتعاقد معها ضدها، طبقا للقانون.

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وأكد رئيس مدينة قلين أنه سيتابع بنفسه الوضع في تلك القرية، للتأكد من قيام تلك الجمعية بعملها، مؤكدا على أن القرية نظيفة ولايوجد بها أكوام قمامة بالشوارع، ويتم التخلص منها، عن طريق الجمعية في المواعيد المحددة دون إهمال.

القمامه بميت الديبه