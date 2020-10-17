شكرا لقرائتكم خبر عن نقل كل برامج «ابن الهيثم» من سيرفر جامعة المنصورة إلى «جامعة القناة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دكتور احمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، نقل السيرفر المركزى الخاص بالجامعة من جامعة المنصورة إلى مقر جامعة قناة السويس.

وقال في بيان رسمى انه تماشيا مع خطة الجامعة للتحول الرقمي وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى تقرر نقل السيرفر الخاص بالجامعة وتكليف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالاشراف على عملية النقل

وأكد انه تم نقل استضافة كافة برامج ابن الهيثم لإدارة شؤون التعليم والطلاب من سيرفر جامعة المنصورة إلى سيرفر جامعة قناة السويس وتغيير الدومين الخاص بالبرامج على النحو التالي:

1- برنامج ابن الهيثم لادارة شؤون التعليم والطلاب- نظام الساعات المعتمدة

credit.suez.edu.eg

2- برنامج ابن الهيثم لادارة شؤون التعليم والطلاب- نظام العام الدراسي

stda.suez.edu.eg

3- برنامج ابن الهيثم لادارة شؤون التعليم والطلاب- نظام الخريجين

grad.suez.edu.eg

صرح بذلك الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية والمنسق العام لبرنامج ابن الهيثم.