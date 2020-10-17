شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لمرشحى «النواب» قبل بدء الصمت الانتخابى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثف عدد كبير من المرشحين فى انتخابات مجلس النواب بالمحافظات من جولاتهم وعقد المؤتمرات الشعبية، لتعريف الجماهير ببرامجهم الانتخابية فى الساعات الأخيرة قبل بدء الصمت الانتخابى.

فى بنى سويف، عقد أحمد الألفى، أمين التنظيم بحزب الشعب الجمهورى، لقاءً تنظيمًا لأمانة الحزب فى المحافظة، لوضع خطة دعم محمد سيد محمد جنيدى، مرشح الحزب على المقاعد الفردية فى الدائرة الثانية، ومقرها مركز ناصر، بالإضافة إلى أحمد على عباس أبوزيد، مرشح الحزب على المقاعد الفردية فى الدائرة الرابعة، ومقرها مركز ببا، وعبير الحلوانى، ممثلة الحزب والمحافظة فى القائمة الوطنية من أجل مصر. وتناول «الألفى» التفاصيل المتعلقة بخطة دعم مرشحى الحزب على المقاعد الفردية، وضرورة التكاتف من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة فى الجولة الأولى من الانتخابات، مشددًا على التزام الحزب تجاه الائتلاف الوطنى والقائمة الوطنية من أجل مصر.

وفى البحر الأحمر، واصل مرشحو القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس النواب، وهم سيد قاسم، وحسام صالح عوض الله، والدكتورة إيلاريا سمير حارص، ومحمد محمد عبدالمقصود، جولاتهم الانتخابية فى مختلف مدن المحافظة، قبل تطبيق الصمت الانتخابى، وشهدت منطقة حلايب وشلاتين وأبورماد عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع شيوخ وشباب مختلف القبائل بمشاركة هانى سيف، أمين حزب مستقبل وطن، وأحمد الدقاق، أمين التنظيم بالمحافظة.

وتواجه المرشحة أميمة نوبى، الشهيرة بالجعفرية، التى تعد السيدة الوحيدة المرشحة بالدائرة الأولى، منافسة صعبة مع 16 مرشحًا من الرجال للفوز بالمقعد الفردى الوحيد المخصص لمدينتى الغردقة ورأس غارب، وسط تكتلات قبلية وحزبية.

وواصلت «نوبى»، التى تعمل معلم أول بمديرية التربية والتعليم، جولاتها الانتخابية، حيث نظمت عدة لقاءات جماهيرية لحث الناخبين على التصويت لها، ووضعت برنامجًا انتخابيًا لكافة مشاكل ومطالب الدائرة.

وفى المنيا، كثف المرشحون من جولاتهم الانتخابية بالمدن والقرى، قبل ساعات من بدء فترة الصمت الانتخابى، وعقد عدد من المرشحين مؤتمرات ولقاءات موسعة للتوعية بالحشد الانتخابى والتصويت لصالحهم، فيما قام البعض الآخر بجولات بالقرى والمدن وطرق الأبواب.

واستعان على بدوى، مرشح حزب مستقبل وطن فردى، عن مركز المنيا والمنيا الجديدة، بمترجم للغة الإشارة خلال مؤتمر حضره نحو 3 آلاف مواطن، عقده بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا.

Advertisements

وفى كفرالشيخ، اشتعلت حدة المنافسة فى الدائرة الرابعة التى تضم دسوق وفوه ومطوبس، وسيطرت سطوة المال على الدعاية الانتخابية بسبب ترشح العديد من رجال الأعمال فى الدائرة.

وشارك العشرات فى مسيرة تأييد لإبراهيم زغلول، الشهير بـ«مرشح الغلابة»، أمس الأول، وطافوا به شوارع دسوق.