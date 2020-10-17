شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس عن والدة الشهيد منسي: «نودّع إحدى سيدات مصر العظيمات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إننا نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، والتي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل.
وكتبت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مساء السبت: «نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، والتي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل.. كانت الفقيدة ممن سطرن بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس في الانتماء والتضحية، وقدمن النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن.. نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يجمعها بالبطل الشهيد في جنات النعيم.. وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان».
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