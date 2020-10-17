شكرا لقرائتكم خبر عن علي خليل أمينًا عامًا لهيئة كبار العلماء بالأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ندب الشيخ علي خليل للقيام بأعمال الأمانة العامة لشؤون هيئة كبار العلماء بالأزهر، خلفا للدكتور محمد الضويني، الذي تولى مهام وكيل الأزهر في وقت سابق.

وقد تدرج الشيخ علي خليل في العديد من المناصب بقطاع المعاهد الأزهرية، حتى أسند إليه القيام بمهام وأعمال رئيس القطاع الأزهري.