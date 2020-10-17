شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب نيو جيزة»: الكمامة القطنية الأفضل للطلاب.. والابتعاد عن السكريات ضروري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت لمياء محسن، عميد كلية الطب بجامعة نيو جيزة، إن الطفل فوق 6 سنوات يجب أن يرتدي الكمامة داخل الفصل الدراسي مع المحافظة على التباعد الاجتماعي مع بدء العام الدراسي الجديد.

وطالبت محسن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، بضرورة وجود تهوية جيدة داخل الفصول من أجل المحافظة على صحة الطلاب، نافية أن تكون التهوية في الفصول مصدر إصابة الأطفال بالبرد.

وأكدت لمياء محسن أنه يجب المحافظة على التباعد الاجتماعي خلال فترة الفسحة خلال اليوم الدراسي مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة داخل الفصل بجانب المحافظة على النظافة الشخصية.

وعن وجبة الإفطار التي يتم إعدادها للأطفال في المنزل، كشفت عميد كلية الطب بجامعة نيو جيزة، أنه يجب أن يشتمل الإفطار على أكل صحي يحتوي على خضروات بجانب السندوتشات، مع الابتعاد عن السكريات مثل الحلاوة والمربي مع إعطاء الطفل فاكهة وبسكويت.

وكشفت عن أنه يفضل للأطفال ارتداء الكمامة القماشية القطنية التي يتم غسلها، كما أن الأطفال الأصغر من السن 7 سنوات يحتاجون إلى متابعة أكثر من داخل المدرسة حول ارتداء الكمامة.

وأكدت أن تطعيم الإنفلونزا يتم منحه لبعض الأطفال الذين لديهم ربو، وبعض الأمراض الأخرى، وفي بعض الأحيان يجب أن يحصل الأطفال المصابون بالربو أو مشاكل في الجهاز التنفسي بالمصل الخاص بتطعيم الإنفلونزا.

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