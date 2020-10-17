ضياء رشوان: انهيار مشروع الإخوان في مصر أنهى الوجود التاريخي للجماعة في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: انهيار مشروع الإخوان في مصر أنهى الوجود التاريخي للجماعة في العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين، إن عدد الرسائل التي ورد بها اسم مصر 1600 رسالة، أما اسم الرئيس المخلوع محمد مرسي فقد ذكر وهو جماعته عشر هذا الرقم، لافتا إلى أن الإعلام الإخواني إعلام فاشل ذو طابع تنظيمي.
وأضاف ضياء رشوان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن قناة الجزيرة تحولت إلى قناة ترويجية لأفكار الإخوان والهجوم على آخرين، لافتًا إلى أن قناة الجزيرة ركبت موجة شعبية، ولكنها لا تستطيع أن تصنع أي ثورة في مصر أو أي مكان آخر.
وأوضح أن الإعلام جزء من السياسة الخارجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، والدور الرئيسي هو دعم الإخوان إعلاميا، وتخصيص 100 مليون دولار لتمويل الإخوان إعلاميا.
وتابع: إن العلاقة ملتبسة بين أيمن الظواهري والإخوان، موضحًا أن أيمن الظواهري يتأكد تماما أن هناك حليفًا أقرب وعدوًا أبعد، وفي لحظة الصراع لابد من التقاء المصالح، لافتاً إلى أن واشنطن دعمت مشروع خيرت الشاطر، وهو المعروف بالانقلاب على الحكم والدولة المصرية من داخلها بمساعدة الأمريكان.
وأشار إلى أن انهيار مشروع الإخوان في مصر أنهى الوجود التاريخي للجماعة ليس فقط في مصر، وإنما على مستوى العالم أيضًا، حيث إن النظام الإخواني تفتت وتحول إلى مجموعات من الإخوانيات، كما أن ثلثي أعضاء الجماعة في مصر قد اعتزلوها منذ سنوات ليست بكثير، مؤكدًا أن من يذهب إلى قناة الجزيرة هو من يبحث عن صوت الإخوان، لافتاً إلى أن صورة قطر سلبية للغاية، أما الشعب القطري ليس له علاقة نهائيا فتجمعنا بهم علاقات طيبة.
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الوضع في مصر
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اصابات
105,159
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تعافي
98,089
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وفيات
6,099
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