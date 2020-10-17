شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: انهيار مشروع الإخوان في مصر أنهى الوجود التاريخي للجماعة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين، إن عدد الرسائل التي ورد بها اسم مصر 1600 رسالة، أما اسم الرئيس المخلوع محمد مرسي فقد ذكر وهو جماعته عشر هذا الرقم، لافتا إلى أن الإعلام الإخواني إعلام فاشل ذو طابع تنظيمي.

وأضاف ضياء رشوان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن قناة الجزيرة تحولت إلى قناة ترويجية لأفكار الإخوان والهجوم على آخرين، لافتًا إلى أن قناة الجزيرة ركبت موجة شعبية، ولكنها لا تستطيع أن تصنع أي ثورة في مصر أو أي مكان آخر.

وأوضح أن الإعلام جزء من السياسة الخارجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، والدور الرئيسي هو دعم الإخوان إعلاميا، وتخصيص 100 مليون دولار لتمويل الإخوان إعلاميا.

وتابع: إن العلاقة ملتبسة بين أيمن الظواهري والإخوان، موضحًا أن أيمن الظواهري يتأكد تماما أن هناك حليفًا أقرب وعدوًا أبعد، وفي لحظة الصراع لابد من التقاء المصالح، لافتاً إلى أن واشنطن دعمت مشروع خيرت الشاطر، وهو المعروف بالانقلاب على الحكم والدولة المصرية من داخلها بمساعدة الأمريكان.

وأشار إلى أن انهيار مشروع الإخوان في مصر أنهى الوجود التاريخي للجماعة ليس فقط في مصر، وإنما على مستوى العالم أيضًا، حيث إن النظام الإخواني تفتت وتحول إلى مجموعات من الإخوانيات، كما أن ثلثي أعضاء الجماعة في مصر قد اعتزلوها منذ سنوات ليست بكثير، مؤكدًا أن من يذهب إلى قناة الجزيرة هو من يبحث عن صوت الإخوان، لافتاً إلى أن صورة قطر سلبية للغاية، أما الشعب القطري ليس له علاقة نهائيا فتجمعنا بهم علاقات طيبة.

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