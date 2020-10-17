شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعزي أسرة إمام مسجد توفي قبل صعوده المنبر لأداء خطبة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، بتقديم واجب العزاء والمواساه في وفاه الشيخ محمد محمد رمضان، إمام وخطيب مسجد أبوالعينين بحي الصرافية بمدينة القرين، والذي وافته المنية أمس أثناء صعوده المنبر لأداء خطبة الجمعة بالمسجد.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم، ولرجال الدعوة الاسلامية ولأئمة الأوقاف في وفاة الشيخ الجليل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قرر محافظ الشرقية صرف مساعدة مالية عاجلة لأسرة الفقيد الكريم، موجها رئيس مدينة القرين بتلبية كافة إحتياجات الأسرة تقديرا لما قدمة الراحل الكريم في مجال الدعوة الإسلامية ونشر تعاليم الدين السمحة.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية