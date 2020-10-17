شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الأسقفية تستقبل العام الدراسي الجديد باحتفال للتلاميذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت المدرسة الأسقفية بمنوف والتابعة للكنيسة الأنجليكانية، السبت، عودة الطلاب للمدارس في مطلع العام الدراسي الجديد باحتفال طلابي لتشجيع الطلبة على الدراسة في ظل ما يفرضه وباء «كورونا» من قيود.

وقال مجدي أبوالسعد، مدير المدرسة، في بيان صدرعن الكنيسة الأسقفية: "حاولنا تخفيف العبء عن التلاميذ والمعلمين وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والكمامات واستقبلنا الطلاب بحفل وزعنا فيه الهدايا ولعب التلاميذ مع فريق يمثل الشخصيات الكارتونية الشهيرة".

وأضاف أبوالسعد: "استقبلنا تلاميذ الصفوف الأول والرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي حيث يتم تطبيق نظام التعليم الهجين الذي اقرته وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس".

كانت المدرسة الأسقفية قد عقدت الشهر الماضي اجتماعًا لمجلس الآباء والأمناء والمعلمين وذلك ضمن استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد حيث جرت مناقشة الإجراءات الاحترازية النهائية وقواعد التباعد الاجتماعى التي ستتخذها المدرسة أثناء اليوم الدراسى حيث تم مناقشة سبل تقسيم الطلاب ومواعيد الحضور والانصراف وكيفية تنفيذ مجموعات التقوية في ظل خطر فيروس كورونا حيث طرحت المدرسة فكرة التعليم عن بعد وما تم من تدريبات للمعلمين خلال الفترة الماضية استعدادا للسنة الدراسية الجديدة ٢٠٢١.

المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الإهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.

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