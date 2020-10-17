شكرا لقرائتكم خبر عن «الجعفرية» في مواجهة 16 مرشحًا على المقعد الفردي بالغردقة ورأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجه المرشحة أميمة نوبي الشهيرة بالجعفرية، التي تعد السيدة الوحيدة المرشحة بالدائرة الأولي بالبحر الأحمر، منافسة صعبة مع 16 مرشح من الرجال للفوز بالمقعد الفردي الوحيد المخصص لمدينتي الغردقة ورأس غارب.

وتواصل أميمة نوبي، التي تعمل معلم أول بمديرية التربية والتعليم، جولاتها الانتخابية، وأكدت أنها رشحت نفسها، وكلها ثقة في دولة الحريات، مشيرة إلى أن معظم ما يحدث من سلبيات داخل المنافسة الانتخابية يرجع إلى جهل البعض بحقوقه السياسية، وأضافت أن ما يردده البعض من المرشحين وأنصارهم بأن النتيجة محسومة يهبط من عزم الآخرين، فيحدث ما نخشاه، وهو حسم النتيجة.

وأكدت المرشحة على مقعد الغردقة ورأس غارب، أنها مستمرة في خوض السباق الانتخابي لمجلس النواب، وذلك لعدة أسباب منها إعادة الثقة في المعلم الذي تنتمي إلى صفوفه، حيث تم حصر مشكلته في راتبه فقط فتم بخس حقه، ولكن المعلم قادر على التحديات، فهو من علم وربى وأنشأ أجيالا وأجيال ولا بد من هيبة المعلم، وعودة الثقة فيه من قبل أبنائه الطلبة والطالبات وأولياء الأمور.