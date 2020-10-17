شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم السويس» يتفقد مدارس القطاع الريفي بالسويس قبل الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، بتفقد مدارس القطاع الريفي التابع لإدارة الجناين التعليمية، للوقوف على مدى جاهزية واستعدادات المدارس لاستقبال الدراسة، من حيث جاهزية المباني وصلاحية مرافق المدرسة والفناء ونظافة الفصول والقاعات التعليمية وحجرات الأنشطة والمعامل والطرقات، واستعداد فريق العمل والإدارة المدرسية للعمل.

وأشار «الفولي» إلى ضرورة تحضير الدروس للسادة المعلمين وتجهيز العمل على أكمل وجه لاستقبال العام الجديد بكامل الاستعداد والتأهب.

حضر الجولة كل من أشرف السروي مدير عام التعليم العام ومحمد الرخاوي مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.