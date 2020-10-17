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شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة الشهيد أحمد منسي بالعاشر من رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شيع أهالي مدينة العاشر من رمضان، مساء السبت، جثمان والدة الشهيد أحمد صابر منسي، وتم أداء صلاة الجنازة على الراحلة وتشييع جثمانها ودفنها بجوار نجلها بمقابر الأسرة بالروبيكى بمدينة العاشر من رمضان، وسط حالة من الحزن الشديد.
وتوفيت اليوم السبت، السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، الذي استشهد يوم 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث في سيناء.
وخيم الحزن على أهالي الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، بعد وفاة سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والتي توفيت عقب تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها لأحد مستشفيات التجمع الخامس.
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