شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنوفية يفتتح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، نائبه محمد موسى، اليوم السبت، لحضور افتتاح كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى بجامعة السادات، بحضور الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأشار نائب المحافظ خلال كلمتة بأن هذا الصرح التعليمى يأتى ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، كما أنة يمثل إضافة لهذا التخصص النوعى ونقلة نحو تطوير التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات ومواكبة الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم، مضيفا بأن جامعة مدينة السادات تعد سباقة في تبنى الرؤى التي تساهم في تطوير العملية التعليمية بشقيها الأكاديمى والبحثى نحو تطويع التكنولوجيا الحديثة بما يتماشى مع مناهجها وما يتطلبة سوق العمل في ان واحد.

كما أوضح رئيس جامعة مدينة السادات أن الكلية هي إحدى كليات جامعة مدينة السادات التي تأسست في أواخر عام 2019، وهى كلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة والدراسة بها باللغة الإنجليزية للإرتقاء بمستوى الطلاب وحرصاً على تخريج أجيال متميزة، مشيراً إلى أن رسالة الكلية الإلتزام بإعداد خريج متميز قادر على المنافسة والإبتكار وإنتاج أبحاث علمية وتطبيقية مبتكرة في مجال الحوسبة والذكاء الإصطناعى والمشاركة في التطوير التكنولوجى لخدمة المجتمع وتلبية إحتياجاته.

كما قام نائب المحافظ بإفتتاح مكتب الشهادات الثبوتية بالكلية، حيث أوضحت الدكتورة ماجدة محمد رفعت المشرف على الكلية، أن هذا المكتب يهدف إلى تقليل تدخل العنصر البشرى في إصدار الشهادات مع استخراجها طبقا للمواصفات العالمية، وبناء قاعدة بيانات لدعم متخذى القرار، وافتتح نائب المحافظ مكتب شؤون ورعاية الطلاب الوافدين، ووحدة التخطيط الإستراتيجى، وملعب كلية الطب البيطرى، كما قام بتفقد وحدة شبكة نظم وتكنولوجيا المعلومات والتى تساهم بدورها في تفعيل خدمات تكنولوجيا المعلومات لتصل إلى المستفيدين بالكليات من طـلاب وأعضاء هيئـة تدريـس وموظفين، وكذا وحدة نظم المعلومات الادارية ووحدة الاختبارات الالكترونية ومركز القياس والتقويم.