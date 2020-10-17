شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يجري جولة بشبرا الخيمة لمتابعة منظومة النظافة وإزالة الاشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية تفقد خلالها شوارع مدينة شبرا الخيمة بحي شرق وغرب شبرا الخيمة للإطمئنان ومتابعة مستوي النظافة وازالة الاشغالات في الشوارع والتي تتسسب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال انشاء بالوعة لتصريف مياه الامطار اسفل كوبري المظلات بشبرا الخيمة حيث وجه المحافظ بضرورة الاستعداد التام لإستقبال موسم الشتاء من خلال مراجعة جميع بالوعات الصرف موجها ايضا استغلال المياه وصرفها على الترع والمصارف تماشيا مع سياسة الدولة بالحفاظ على المياه وعدم اهدارها واعادة تدويرها .

وتابع المحافظ الجولة بتفقد اعمال تطوير محور مسطرد امام شركات البترول حيث تابع المحافظ مستجدات الاعمال بالقطاعات الثلاثة ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة الانتهاء من اعمال الرفع بطول الطريق في اسرع وقت ممكن حيث استمع المحافظ لشرح كامل لمستجدات الاعمال موجها بزيادة عدد العمال والامل لي نهار للانتهاء من المشروع في اقرب وفت.

وتابع المحافظ الجولة بشن حملة لازالة إلا شغالات اسفل كوبري مسطرد حيث تم ازالة جميع الاشغالات ومنع انتظار السيارت أسفل الكوبري كما تم المرور على عدد من شوارع المدينة لمتابعة منظومة النظافة حيث وجه المحافظ بازالة القمامة بانتظام والحفاظ على نظافة الشوارع .

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة ومجدى نجاح رئيس مدينة قليوب.

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