شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحتفل بأكبر منصة تعليمية ذكية فى العالم تضم 270 ألف طالب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت جامعة القاهرة، اليوم، بأول تجربة ناجحة بكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى، للتعليم من خلال المنصة التعليمية الذكية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مع بداية العام الدراسى الجديد 2020 / 2021، طبقا لخطة الجامعة المعلنة فى عام 2017 للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث فى ضوء نظرية الأمن القومى الشامل.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، أن إطلاق أكبر منصة تعليمية ذكية للجامعة Smart Cu، بالعالم، مشيرا إلى أن ذلك بسبب كثرة عدد الطلاب على المنصة، وأنظمتهما الذكية المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم أكبر عدد من الطلاب يبلغ نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة، وهو ما يعتبر تحديا للبرمجيات الدولية بهذا العدد الضخم من الطلاب والمقررات الدراسية.

Advertisements

وأوضح تتضمن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart Cu مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، وبرنامج كشف الانتحال Plagiarism، فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى.

وتضم منصة جامعة القاهرة، نظامًا من أقوى الأنظمة للتعليم الذكى فى العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدى LMS.