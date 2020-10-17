- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية اسبانيا تقلد نهاد أبو القمصان وسام الاستحقاق الممنوح من ملك اسبانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلدت وزيرة خارجية اسبانيا ارانشا جونزاليس لايا مساء اليوم السبت، الدكتورة نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، وسام الاستحقاق المدنى الاسبانى الممنوح لها من قبل فيليب السادس ملك اسبانيا، وقالت الوزيرة الاسبانية - فى الكلمة التى ألقتها خلال الاحتفالية التى أقيمت بمقر إقامة السفير الاسبانى بالقاهرة - إنه تقرر تقليد ابو القمصان وسام الاستحقاق الاسبانى نظرا للدور الكبير الذى تقوم به لإبراز حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة السياسية وأيضا انخراطها فى القضايا المناهضة للعنف ضد المرأة والختان والدفاع، مؤكدة على أهمية الدول الذى يقوم به المجتمع المدنى.
من جانبها .. عبرت الدكتورة نهاد ابو القمصان عن شكرها وسعادتها للحصول على هذا الوسام الرفيع من جانب مملكة اسبانيا.. مشيرة إلى الدعم الذى وفرته لها أسرتها خلال مشوارها العملى.
كما رحب السفير الاسبانى بالقاهرة رامون كاساريس فى بداية الاحتفالية بالحضور .. مشيدا بالجهود التى تقوم بها رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة.
حضر الاحتفالية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة بالاضافة الى عدد من رائدات الاعمال المصريات فى العديد من المجالات وخاصة تلك المتعلقة بالمرأة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة خارجية اسبانيا تقلد نهاد أبو القمصان وسام الاستحقاق الممنوح من ملك اسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.