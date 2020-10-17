وزيرة خارجية اسبانيا تقلد نهاد أبو القمصان وسام الاستحقاق الممنوح من ملك اسبانيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلدت وزيرة خارجية اسبانيا ارانشا جونزاليس لايا مساء اليوم السبت، الدكتورة نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، وسام الاستحقاق المدنى الاسبانى الممنوح لها من قبل فيليب السادس ملك اسبانيا، وقالت الوزيرة الاسبانية - فى الكلمة التى ألقتها خلال الاحتفالية التى أقيمت بمقر إقامة السفير الاسبانى بالقاهرة - إنه تقرر تقليد ابو القمصان وسام الاستحقاق الاسبانى نظرا للدور الكبير الذى تقوم به لإبراز حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة السياسية وأيضا انخراطها فى القضايا المناهضة للعنف ضد المرأة والختان والدفاع، مؤكدة على أهمية الدول الذى يقوم به المجتمع المدنى.

من جانبها .. عبرت الدكتورة نهاد ابو القمصان عن شكرها وسعادتها للحصول على هذا الوسام الرفيع من جانب مملكة اسبانيا.. مشيرة إلى الدعم الذى وفرته لها أسرتها خلال مشوارها العملى.

كما رحب السفير الاسبانى بالقاهرة رامون كاساريس فى بداية الاحتفالية بالحضور .. مشيدا بالجهود التى تقوم بها رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة.

حضر الاحتفالية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة بالاضافة الى عدد من رائدات الاعمال المصريات فى العديد من المجالات وخاصة تلك المتعلقة بالمرأة.