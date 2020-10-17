شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: بداية العام الدراسي مبشرة.. لازم نطمئن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة نجحت في امتحانات الثانوية العامة والتعليم الفني رغم أزمة كورونا، ونجح الطلاب في الانتقال للعام التالي ولم تضيع العام عليهم.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بداية العام الدراسي مبشرة، مردفا: «يجب أن نطمئن وإن كان هناك نوع من القلق داخل البعض».
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس التزمت في أول يوم دراسي في 12 محافظة، لافتا إلى أن العدد الكلي للطلاب لن ينزل في يوم واحد.
ولفت إلى أن أي اشتباه في حالات كورونا يتم التعامل معه وفقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع أي مشاكل باحترافية والوزارة مستعدة لمواجهة أي طوارئ وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأردف أنه تم تخصيص رقم واتس آب لتلقي شكاوي أولياء الأمور حول العملية التعليمية، مؤكدا أنه في حالة وجود حالة إصابة بكورونا يتم مخاطبة المدارس لإبلاغ المديريات.
وأكد أن هناك بعض الفئات المستثناه من مصروفات الدراسية وهم عدد 10 ملايين بنسبة 40 % من عدد الطلاب معفيين من مصروفات العام الحالي.
وأوضح أن من ضمن المعفيين من المصروفات هم من يحصلون على معاش تكافل والأسر المعيلة وأصحاب الدخل المنخفض وأبناء شهداء القوات المسلحة و50 % لأبناء العاملين بالتربية والتعليم .
وأكد أن مجموعات التقوية اختيارية وعبارة عن مساعدة مقننة وشرعية للطلاب وعلى كل مدرسة أن تبدأها وفقا لإمكاناتها.
واستطرد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القنوات التعليمية «مدرستنا» تبدأ في الثامنة من صباح غد الأحد.
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