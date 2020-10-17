شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوة فى البحيرة بعنوان "الماء أساس الحياة" لعرض فكر الرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الإدارة العامة للتوجيه المائى بغرب الدلتا بالتعاون مع مشروعات تطوير الرى ومجلس مياه هندسة رشيد وبرعاية اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة ندوة بعنوان " الماء أساس الحياة " بمقر النادى الاجتماعى بمدينة رشيد وذلك لعرض فكر الرى الحديث وسبل توفير المياه بالمنطقة ومناقشة المنتفعين لضرورة البدء فى تنفيذ شبكات الرى الحديث وبحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ووكلاء وزارات الرى والزراعة والأوقاف ووعظ البحيرة والكنيسة المصرية وشركة مياه الشرب ومجلس مدينة رشيد.

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وأهمية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل لقطرة الماء وتعظيم الاستفادة منها لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.

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كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملى من خلال قيام السيدات والرجال والشباب بنشر الوعى المائى بين جموع المواطنين ومختلف فئات المجتمع وربات البيوت لمواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية واحترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.

كما تم مناشدة المرأة المصرية نحو الحفاظ على ثروتنا المائية والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على نهر النيل، وشرح وتوضيح استخدامات القطع الموفرة للمياه.