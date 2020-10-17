البابا تواضروس الثانى يبحث الأمور الرعوية مع أسقف دير مواس ودلجا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم السبت، الأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس ودلجا، وجرى أثناء اللقاء بحث عددٍ من الأمور الرعوية.
يذكر أن الأنبا أغابيوس، رسم راهبا فى 15 ديسمبر 1977 ، وهو من أبناء دير الأنبا بيشوي، وادي النطرون، ورسم أسقفا في 13 نوفمبر 1988، على أيدي البابا شنودة الثالث، وتم تجليسه على إيبارشية دير مواس ودلجا في 5 أغسطس 1989 .
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