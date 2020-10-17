شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تضبط "مسمط" يطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة على الإسواق وكذلك متابعة الشكوى التى تلقتها حول وجود مسمط بمنطقة الساحل بشمال القاهرة غير مرخص وتبين صحة الشكوى من تواجد مسمط ليس به مصدر مياه والمكان غير مطابق الاشتراطات الصحية وبدون ترخيص تم ضبط كمية من الأحشاء المطهية غير الصالحة الاستهلاك الآدمي وتم التحفظ عليها وإحاك الواقعه للنيابة العامة وجاري مخاطبة الحي لغلق المكان لما يسببه من مخاطر علي صحة.

Advertisements

جاء ذلك فى إطار الحملة التى شنتها الوزارة برئاسة المهندس عبدالمنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين والتصدى لأى محاولات من قبل البعض.

كانت أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 50 % من مقررات شهر أكتوبر الجارى حتى الآن بجانب استمرار طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين، وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً أشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية.