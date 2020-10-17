شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تضبط "مسمط" يطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة على الإسواق وكذلك متابعة الشكوى التى تلقتها حول وجود مسمط بمنطقة الساحل بشمال القاهرة غير مرخص وتبين صحة الشكوى من تواجد مسمط ليس به مصدر مياه والمكان غير مطابق الاشتراطات الصحية وبدون ترخيص تم ضبط كمية من الأحشاء المطهية غير الصالحة الاستهلاك الآدمي وتم التحفظ عليها وإحاك الواقعه للنيابة العامة وجاري مخاطبة الحي لغلق المكان لما يسببه من مخاطر علي صحة.
جاء ذلك فى إطار الحملة التى شنتها الوزارة برئاسة المهندس عبدالمنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين والتصدى لأى محاولات من قبل البعض.
كانت أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 50 % من مقررات شهر أكتوبر الجارى حتى الآن بجانب استمرار طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين، وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً أشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر التموين تضبط "مسمط" يطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.