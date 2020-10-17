شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة ورفع للإشغالات بمحيط المدارس فى الجيزة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، عدة حملات نظافة بمحيط المدارس بالتزامن مع بدء الدراسة للعام الجديد، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس، لتهيئة المناخ الملائم للطلاب بالعام الدراسى الجديد، حيث تابع منير أنور مدير إدارة الرصد والمتابعة بحي شمال الجيزة رفع السيارات المتهالكة وتقليم الأشجار بشارع محمد الإمبابى بمدينة التحرير.

كما تم تنظيم حملات نظافة بمحيط عددا من المدارس بحى الوراق، شملت مدرسة الوراق الثانوية، ومدرسة مصطفى كامل، ومدرسة العميد محمد فوزى، وتمت الأعمال من خلال إدارة النظافة والتجميل والحدائق بهيئة النظافة وحى شمال والوراق.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، على حضور طابور الصباح وسط الطلاب بمدرسة الشهيد أسامة محمد الثانوية بنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية ومشاركة الطلاب فى أول أيام العام الدراسى.

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ووجه محافظ الجيزة التهنئة للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد، متمنيا لهم التوفيق مع تحفيزهم على النجاح والتفوق وتكريم المتميزين منهم وتشجيع المعلمين على رسالتهم التعليمية السامية التى تبنى عليها كافة جهود التنمية والتقدم من أجل بناء الوطن ورفعته .