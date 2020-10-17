شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تنعى والدة الشهيد أحمد منسى: "صابرة محتسبة عظيمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، الذى استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث فى سيناء، والتى رحلت عن عالمنا اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

وكتبت مايا مرسى، عبر حسابها بموقع تويتر:" والدة الشهيد البطل أحمد منسى فى ذمة الله. في الجنة مع ابنك إن شاء الله.. روحك أكيد فرحانة وسعيدة باللقاء.. أسكنك الله فسيح جناته جزاء التربية الصالحة لبطل قدم روحه فداء لبلده.. وجزاء لصبرك على فقدانك أغلى حاجة عندك.. كنت صابرة محتسبة عظيمة".

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مايا مرسى

وتوفيت سناء محمد رضا، اليوم السبت، بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس لتلقى ربها، ومن المقرر أن يتم دفنها فى مقابر العائلة وبجوار ابنها الشهيد منسى، عقب صلاة المغرب فى مقابر الروبيكى بمدينة العاشر من رمضان.

علاقة "ماما نوئة" بابنها البطل الشهيد لم تكن مجرد علاقة بين أم وابنها، بل امتدت لأعمق من ذلك، خاصة عندما التحق بالكلية الحربية حتى استشهاده، وهو ما صرحت به مسبقا والدته، عندما قالت أنه ابنها البطل كان عندما يحب أن يدللها يطلق عليها ماما نوئه أو ماما سونسن، على الرغم أنها لم تحب أن يدللها أحد، وقالت إنه منذ وفاته تضع صورته على "التسريحة" وأمام المرآة فى غرفتها، وأكدت أنها ستظل تتذكره طالما هى على قيد الحياة.