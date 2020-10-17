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وزيرة التضامن توجه فريق كبار بلا مأوى بإنقاذ مسن فى الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالإسكندرية لاتخاذ اللازم نحو مسن بلا مأوى متواجد بجوار محطة سيدى جابر.

 

وعلي الفور تحرك الفريق لمكان المسن، وتبين أنه يدعى "ص.ح" يبلغ من العمر ٧١ عامًا متواجد أمام رصيف محطة القطار لا يستطيع التحرك من مكانه بسبب عجز فى المفصل الأيمن نتيجة سقوطه على أحد الأرصفة، كما يعانى من خشونة فى الرجل اليسرى، وكان يعمل فى القاهرة بمصنع ملابس، ولكن الأمور ساءت بعد انتشار فيروس .

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وتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية لنقله للمستشفى الميرى والحميات، لاتخاذ اللازم من فحوصات وتحاليل، كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية وإيداعه بدار الهدايا لرعاية الكبار بلا مأوى.

 

 

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