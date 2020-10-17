شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يبحث مع وزيرة خارجية اسبانيا تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، اليوم السبت ، ارنشا جونزالس لايا ، وزيرة خارجية اسبانيا، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية ، أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات تناولت عدداً من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وإسبانيا في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين.

وأشار المصدر، إلى أن الوزيرة الإسبانية اهتمت بالتعرف على رؤى الأمين العام ، إزاء التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية ، حيث أكد الأمين العام مركزية حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن هذه العناصر تُمثل الطريق الوحيد لإحلال السلام الدائم بين فلسطين وإسرائيل. كما عبر الأمين العام عن تقديره للمواقف الاسبانية الثابتة والمستمرة حيال القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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وأوضح المصدر ، أن الطرفين تبادلا كذلك وجهات النظر بشأن الوضع في ليبيا، إذ أكدت الوزيرة دعم بلادها للجهود العربية التي من شأنها حلحلة الأزمة في ليبيا سياسياً وامنياً وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع تحت رعاية البعثة الأممية ، مشيرا الى أن الوزيرة الاسبانية بدورها أطلعت الأمين العام ، على نتائج زيارتها أمس إلى لبنان وأكدت على تضامن إسبانيا مع الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وذكر المصدر، أن أبوالغيط ولايا ، اتفقا على خطورة الدور السلبي للتدخلات الخارجية خاصة الاقليمية التي من شأنها تعطيل أي فرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأكد الجانبان على ضرورة الحاجة إلى تنسيق الجهود الاقليمية والدولية للوصول الى حالة من الاستقرار في المنطقة.