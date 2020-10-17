شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: برنامج تكافل وكرامة وصل لـ3.6 مليون أسرة بإجمالى 14.6 مليون فرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بشأن ملف العدالة الاجتماعية، موضحة أن الحكومة تعمل على الفئات الأولى بالرعاية، وهناك حزمة من الخدمات بدأت بالدعم النقدى فى بداية 2015 عن طريق برنامج "تكافل وكرامة".

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم السبت، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر قناه دي إم سي، إن الوازرة لا تعمل منفردة في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة تتواصل مع وزارة الصحة لتغطية غير القادرين في الرعاية الصحية، وأيضا فى التأمين الصحى، وهناك تنسيق مع وزارة التموين والإسكان.

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وأوضحت وزيرة التضامن، أن برنامج تكافل وكرامة وصل حتي الآن لـ 3.6 مليون أسرة ويصل عدد الأفراد بهم إلى 14.6 مليون فرد، وهناك أكثر من 8 ملايين أسرة قاموا بالتسجيل فى برنامج تكافل وكرامة وبياناتهم لدينا.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك توسع مع المجتمع المدنى حتى يكون هناك منظومة متكاملة لجمع المستفيدين من الدعم النقدى أو العينى، حتى لا يستفيد أحد من أكثر من مصدر.