شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس تنعى والدة الشهيد منسي: سطرت بتضحياتها أبلغ دروس الانتماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، السيدة سناء محمد رضا، والدة البطل الشهيد أحمد صابر منسي، التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها إرثا كبيرا من العطاء والتضحية.

وكتبت قرينة رئيس الجمهورية بوست عبر حسابها الشخصي على فيس بوك قائلة: "نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات.. السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، والتي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل، كانت الفقيدة ممن سطرن بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس فى الانتماء والتضحية، وقدمن النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن".

وأضافت "نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يجمعها بالبطل الشهيد فى جنات النعيم، وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

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وكانت قد توفيت ظهر اليوم، السيدة" سناء محمد رضا" والدة الشهيد البطل العقيد " أحمد صابر المنسي" بعد تعرضها لأزمة صحية، ونقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس وخيم الحزن على المصريين يذكر أن البطل أحمد صابر منسى، استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث.