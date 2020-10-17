شكرا لقرائتكم خبر عن عادل طعيمة لتلفزيون الخليج 365: الأهلى سيتأثر برحيل فايلر بشكل إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سلط تلفزيون الخليج 365 الضوء على مباراة النادى الأهلى والوداد المغربى، في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، في التاسعة مساء اليوم على ملعب محمد الخامس بالمغرب، باستضافة الكابتن عادل طعيمة في تغطية خاصة.

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وقال الكابتن عادل طعيمة، إن فريق الأهلى سيتأثر برحيل فايلر عن القيادة الفنية خلال مبارايات دورى أبطال أفريقيا، إلا أنه سيتأثر بشكل إيجابىـ موضحاً أن فايلر بعد فترة كورونا كان هناك أداء سلبى وتغيرات في الأداء الفني بالملعب، وفور قدوم موسمانى قام بتحفيز اللاعبين نفسياً و تغيير خطط اللاعبين، بالإضافة لتغيير خطة اللعب باللعب على الأطراف والإختراق من العمق واستعادة ثقة اللاعبين في أنفسهم.

وأضاف طعيمة لتلفزيون الخليج 365، أن موسمانى وخبرة اللاعبين وقدرات الإدارة التي وفرت كل سبل الراحة بدايةً بسفر الفريق بطائرة خاصة وتجهيز كافة الاستعدادات الكاملة، تشير إلى نجاح الفريق في تحقيق الإنجاز الأفريقي، مضيفاً أن موسيمانى قام بتغيير خطة لعب الفريق بالضغط من الأمام، وثقته في لاعبيه بالدفع بلاعبين من الناشئين في مباراة بيراميدز الأخيرة رغم لعبه أغلب أوقات المباراة بعشرة لاعبين.