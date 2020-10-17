شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. قرار الرئيس بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: ينشر الخليج 365 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 590 لسنة 2020 بتعيين أعضاء مجلس، وفقا ما نشرته الجريدة الرسمية.

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بالأسماء.. ننشر قرار الرئيس بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ

ينشر الخليج 365 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 590 لسنة 2020 بتعيين أعضاء مجلس، وفقا ما نشرته الجريدة الرسمية.

السيسى يوجه بالتوسع فى الميكنة والتحديث للمنشآت الجديدة لوزارة الداخلية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء نصر خليل مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون المالية.

الرئيس يوجه الحكومة بإتمام الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية اتساقا مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.. ومدبولى يتفقد المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط استعدادًا لاستقبال المومياوات الملكية

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لمشروع تطوير منطقة عين الصيرة بحي مصر القديمة، وسور مجرى العيون، والمنطقة المحيطة بها، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أمين عام الشيوخ : الفريق جلال هريدى يرأس الجلسة الافتتاحية للمجلس غدا

قال المستشار محمود إسماعيل ، القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، إن الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، من المتوقع أن يرأس الجلسة الافتتاحية للمجلس والتي ستنعقد في تمام الساعه 12 ضهر غدا الأحد، باعتباره أكبر الاعضاء سناً إعمالا للقانون والسوابق البرلمانية.

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وفاة والدة الشهيد البطل أحمد منسى

توفيت منذ قليل السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، الذى استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث فى سيناء، بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس.

إيفرتون ضد ليفربول .. محمد صلاح يسجل الهدف 100 مع الريدز "فيديو"

تقدم النجم المصرى محمد صلاح لفريقه ليفربول على إيفرتون بنتيجة 2-1، فى ديربى الميرسيسايد الذى يجمعهما حاليا على ملعب "جوديسون بارك" معقل "التوفيز"، في افتتاح الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" التي تعود منافساتها بعد انتهاء فترة التوقف الدولى الأخيرة.

الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال أسبوع.. فيديو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (355) متهم ، وبحوزتهم (15 قطعة سلاح نارى – 26 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 6 قطع سلاح أبيض).

الرى تحذر من أمطار غزيرة ومتوسطة على السواحل الشمالية الثلاثاء والأربعاء

حذّر مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، من زيادة الفرص لسقوط أمطار متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية يومى الثلاثاء والأربعاء.

التعليم: لدينا خطة بديلة تعتمد على المنصات الإلكترونية حال وقف الدراسة

علق الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم على أول يوم من بدء العام الدراسى، قائلاً: بداية قوية وهناك أنشطة تتم لرفع اللياقة البدنية عند الطلاب، كما أن هناك التزام من الطلاب بالزى المدرسى، موضحا أن المناهج سيتم بثها عبر القنوات التعليمية وشرح المناهج بالكامل، كما أن هناك زائرة صحية متواجدة فى المدارس، كما وجه نائب الوزير نصائح للطلاب قائلاً: بلاش يكون فى تزاحم وكل طالب يستخدم أدواته فقط".

عطل بجرار قطار جديد.. والسكة الحديد تؤكد: لا تزال فى فترة الضمان 3 سنوات

تعرض الجرار الجديد بالسكة الحديد رقم 2502 أثناء قطره للقطار رقم 163 القادم من أسوان إلى القاهرة لعطل، مما دفع هيئة السكة الحديد بتغييره بجرار آخر لاستكمال القطار رحلته.

كيف تواجه "الصحة" كورونا فى المدارس؟.. 7 آليات لدراسة آمنة بعيدا عن الأوبئة أبرزها التباعد الاجتماعي والتطهير وغرف عزل مؤقتة.. توفير مسح يومى للطلاب للكشف عن الإصابة.. وتتبع شجرة المخالطين منعا لتفشى كوفيد 19

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل أضخم خطة وقاية لطلاب المدارس للحماية من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسة الجديد والتي تعتمد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتطهير والتعقيم لجميع الأماكن والفصول الدراسية تحسبا لتفشيات الأمراض الوبائية وفي مقدمتها كوفيد 19، وبحسب وزارة الصحة والسكان فإن الخطة تعتمد على 7 محاور أبرزها الخطة رفع الوعي بين الطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية والحد من انتقال العدوى أثناء الأنشطة الدراسية مع الاكتشاف المبكر للإصابات والاستجابة السريعة لها من خلال نظام تتبع إلكتروني للإصابات يربط وزارة التربية والتعليم بالصحة، ويوفر كل البيانات عن الأشخاص وبيان ما إذا كان لهم أطفال بالمدرس من عدمه على أن يتم الإبلاغ سريعا لمواجهة الفيروس.

النيابة توجه لقتلة فتاة المعادى 3 اتهامات.. تتضمن القتل العمد والسرقة بالإكراه والسير بدون لوحات معدنية.. العقوبات تصل للإعدام لارتباط الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة.. وتطبيق العقوبة الأشد وفقا لقانون العقوبات

بشكل نهائي ورسميا وجهت النيابة العامة للمتهمين بإزهاق روح فتاة المعادي تهمة القتل العمد مقترنة بجناية السرقة بالإكراه، وذلك بعد تباين الآراء حول طبيعة الاتهامات المفترض أسندها للمتهمين، حيث أمرت "النيابة العامة" بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا؛ لاتهام اثنين منهم بجناية قتل فتاة بحي المعادي عمدًا المقترنة بجناية سرقتها في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليها، حال كونهما يحملان سلاحين ناري وأبيض، واشتراك المتهم الثالث معهما بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الواقعة.