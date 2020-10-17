محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
مع غروب الشمس وانسدالها خلف الغيوم إيذانا بانتهاء ساعات النهار ودخول الليل، حرص رجال الحماية المدنية بالجيزة على أخذ قسط من الراحة لكن صوت جهاز اللاسلكي كان له رأي مغاير.
لم يكد يصل العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب ، منزله حتى تلقى إشارة من مسؤول غرفة العمليات بنشوب حريق في مصنع أقمشة بقرية أبو صير بمركز البدرشين.
دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٤ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق سريعا.
فور وصول القوات عمد رجال الإطفاء إلى محاصرة مصدر النيران على مساحة ٢٠٠ متر، وتم منع خطر امتدادها إلى خط الإنتاج.
وتبين نشوب الحريق بكمية مخلفات تم تخزينها داخل أحد أركان المصنع، وأخمدت الحماية المدنية الحريق دون إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر مهمة قبل الغروب.. الحماية المدنية تخمد حريقا بمصنع أقمشة في البدرشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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