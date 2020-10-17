"لقاء الأحبة".. اللقطات الأولى من جنازة والدة الشهيد أحمد منسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: رصدت عدسة "الخليج 365" اللقطات الأولى من جنازة والدة الشهيد أحمد منسي، في مقابر العائلة بمحافظة الشرقية، والتي تدفن بجوار ابنها الشهيد. وتوفيت السيدة "سناء محمد رضا"، والدة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، عصر اليوم بعد أزمة صحية ألمت بها منذ 3 أسابيع، نقلت على إثرها إلى المستشفى الجوي في التجمع الخامس.

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