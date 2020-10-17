شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يسلم كرسي كهربائي لحالة إنسانية ويقرر صرف اعانة مالية لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتسليم كرسي كهربائي لإحدى الحالات الانسانية من سرسنا التابعة لمركز ومدينة الشهداء، كما وافق علي صرف إعانة مالية عاجلة نظرا لظروفها.

وأعرب شعبان محمد عامر، والد المواطنة، عن شكره وامتنانه علي التعاون الصادق والفعال وما لمسه من حسن تعاون ودعم محافظ المنوفية، مؤكدا أن الكرسي يسهل من حركتها ويعينها علي المعيشة.

من جانبه،أكد محافظ المنوفية علي دعمه الكامل للحالات الانسانية ومد يد العون والتفاعل مع مشاكل المواطنين.