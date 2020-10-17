شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يتابع انطلاق أول أيام الدراسة بكليات الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، انطلاق أول أيام الدراسة بكليات الجامعة، حيث قام بجولة تفقدية لكلية الفنون الجميلة وكلية الحاسبات والمعلومات، وخلال جولته قام بالمرور على قاعات المحاضرات والمعامل للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما قام الدكتور محجوب بعقد لقاء مع الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات، من خلاله قدم التحية والتهنئة للطلاب بالعام الجامعي الجديد، كما أكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوصي رئيس الجامعة الطلاب بالجد والاجتهاد في دراستهم لتحقيق النجاح والتفوق، كما وعدهم بتذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء الدراسة، سواء بالكليات أو المدن الجامعية.

على جانب آخر قامت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بالاشتراك مع إدارات رعاية الشباب بالكليات بتنظيم معسكرات من الشباب لتقديم المعلومات الإرشادية للطلاب الجدد، كما تم عمل معسكرات شباب بالقرب من محطة الأقصر.