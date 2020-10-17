شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يبحث مع وزيرة خارجية اسبانيا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم السبت ارنشا جونزالس لايا وزيرة خارجية اسبانيا، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن لجانبين عقدا جلسة مباحثات تناولت عدداً من الموضوعات الافليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية واسبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين.

واشار المصدر إلى أن الوزيرة الاسبانية اهتمت بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية حيث اكد السيد الامين العام على مركزية حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن هذه العناصر تُمثل الطريق الوحيد لإحلال السلام الدائم بين فلسطين وإسرائيل. كما عبر السيد الأمين العام عن تقديره للمواقف الاسبانية الثابتة والمستمرة حيال القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واوضح المصدر ان الطرفين تبادلا كذلك وجهات النظر بشأن الوضع في ليبيا، اذ اكدت الوزيرة على دعم بلادها للجهود العربية التي من شأنها حلحلة الازمة في ليبيا سياسياً وامنياً وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع تحت رعاية البعثة الأممية .

و قال المصدر ان الوزيرة الاسبانية بدورها اطلعت السيد الأمين العام على نتائج زيارتها امس إلى لبنان واكدت على تضامن اسبانيا مع الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وذكر المصدر أن أبوالغيط ولايا اتفقا على خطورة الدور السلبي للتدخلات الخارجية خاصة الاقليمية التي من شأنها تعطيل أي فرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، واكد الجانبان على ضرورة الحاجة إلى تنسيق الجهود الاقليمية والدولية للوصول إلى حالة من الاستقرار في المنطقة.

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