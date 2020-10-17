شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يؤكد الدور الحيوى للشباب في خدمة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على الدور الهام والحيوى للنشء والشباب في تسخير كل إمكانياتهم لخدمه المجتمع المحيط بهم إيماناً بدروهم في عملية البناء والتنمية التي يشهدها الوطن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة «الهجان» اليوم بفعاليات مبادرة «مصر الجميله» برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والتى يتم تنفيذها على مستوى مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية حيث يشارك في المبادرة 100 شاب وفتاه من الجواله ومتطوعى مراكز شباب المحافظة وبالتعاون مع حي شرق شبرا الخيمة حيث شارك المحافظ بالحملة وقام بزرع شجرة امام نادي 15 مايو بشبرا الخيمة.

و ثمن محافظ القليوبية تلك المبادرات مؤكدا على أهميتها في تشجيع وتوعية الشباب بأهمية المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة، والتوعية بالنظافة بصفة عامة، ودورها في الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين كما تهدف المبادرة أيضاً إلى تنفيذ حملة خدمة عامة في مجالات التشجير والنظافة ورفع المخلفات وتحويل الأماكن المهجورة إلى حدائق واماكن اكثر جمالا.

وأكد الدكتور محمود الصبروط- وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن المبادرة تاتى خطوة حرصاً من الوزارة على الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة خلال الشهر، بشكل مختلف ومميز بهدف غرس الإنتماء لأرض الوطن الغالي، وإحياءً لذكرى الإنتصار، بتحقيق إنجازات على أرض الواقع